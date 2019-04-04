Atatürk Havalimanı'nda ofis ve mağazalar kapanmaya başladı

Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) TÜRK sivil havacılığına 86 yıl boyunca hizmet veren ve yaklaşık 30 saat sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nda taşınma hazırlıkları hız kazandı. Bugüne kadar milyonlarca yolcu ve uçuşa ev sahipliği yapan iç ve dış terminallerinde birçok firma, ofis ve mağazalarını kapattı. TIR'lara yüklenecek konteynerler de aprona getirildi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu yarın sabaha karşı 03.00'da başlıyor. Uzun süredir dış hatlar ile iç hatlarda kiracı olarak faaliyet gösteren çok sayıda firma, ofis ve mağazalarını kapatmaya başladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'na taşınma işini yapacak olan lojistik firması da Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklarına devam ediyor. Atatürk Havalimanı apronunda belirlenen taşınma alanına vinçler, araçlar ve konteynerler getirildi. Ayrıca taşınma süresince burada görev yapacak personel ve basın mensupları için çadır kuruldu.

47 BİN TON MALZEME TAŞINACAK

Taşınma sırasında toplam 47 bin tondan fazla malzeme, iki havalimanı arasında taşınacak. Operasyonda 1800'den fazla personel görev yapacak. Taşınma sırasında 686 TIR'dan oluşan malzeme ile karadan gidebilen 700 THY aracı ve bin 386 araçlık bir organizasyon planlandı.