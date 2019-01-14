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Atatürk Havalimanı’nda pilotlara alkol testi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin 2018 yılı sonunda yayımlanan SHGM iç prosedürü kapsamında ilk test Atatürk Havalimanı’nda pilotlara gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı’nda pilotlara alkol testi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin 2018 yılı sonunda yayımlanan SHGM iç prosedürü kapsamında ilk test Atatürk Havalimanı’nda pilotlara gerçekleştirildi.

SHGM denetçileri tarafından 9 Ocak tarihinde ilk olarak Atatürk Havalimanı’nda yapılan Alkol Tarama Testleri, daha sonraki süreçlerde tüm havalimanlarında uygulanacak. Konuyla ilgili olarak SHGM yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“2018 yılı sonunda yayımlanan Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Prosedür ile sadece pilotlara değil aynı zamanda diğer uçucu ekip üyeleri ve teknisyenlere de uygulanabilecek. Bu prosedür kapsamında 2 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan Alkol Tarama Testi Prosedürü çerçevesinde de ilk tarama testleri SHGM SAFA Ramp Denetçileri tarafından Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdi” denildi.

ALKOLLÜ OLAN PİLOTLARIN LİSANSLARI ASKIYA ALINACAK
Alkol Tarama Testleri, ticari hava taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış işletmelerde görev yapan uçuş ve kabin ekiplerinin alkol taramasından geçirileceği belirtilerken, açıklama şöyle devam etti: “Denetimler uçuş görev süresi öncesi, uçuş görev süresince veya uçuş görev süresi sonundan itibaren en geç bir saat içinde yapılacak. Uluslararası ve ulusal mevzuata göre ticari taşıma işletmelerinde görev yapan personelin kandaki alkol düzeyi 0,20 promil ile kısıtlanmış olup, bu limitin üzerinde test sonucu tespit edilen uçucu personelin görevine devam etmesi durdurularak, lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor. Mevzuata göre, pozitif test sonuçları ile ilgili belirlenen sürede kan numunesinin verilerek doğrulanması ve yolcu mağduriyeti oluşmaması için en kısa sürede ekip değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor”

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