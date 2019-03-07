HABER

Atatürk Havalimanı'nda piste köpek girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

İniş pistine bir köpeğin girmesi nedeniyle tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı - DHMİ ekiplerinin köpeği bölgeden uzaklaştırmasının ardından hava trafiği normale döndü

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste bir köpeğin girmesi nedeniyle tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçti.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın pilotu pistte bir köpeği görünce durumu kuleye bildirdi.

Kule görevlileri, iniş için sıra bekleyen üç uçağın önlem amaçlı olarak, pisti pas geçmesini talep etti.

Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, yaptığı çalışmayla köpeği bölgeden uzaklaştırdı.

Pisti pas geçen 3 tarifeli uçak, havada bir süre tur attıktan sonra sorunsuz şekilde inişini yaptı. Hava trafiği normale döndü.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Mudanya Devlet Hastanesi hedef büyüttüMudanya Devlet Hastanesi hedef büyüttü
Erzurum'da kar yağışıErzurum'da kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı köpek Pas

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Talimat verildi! Dev operasyon başladı

Talimat geldi! Dev operasyon başladı

Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

Yıldırım açıkladı! D-100 ve TEM'in altından tüneller geçecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.