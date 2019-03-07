HABER

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PİSTE KÖPEK GİRDİ, 3 UÇAK İNİŞİ PAS GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA Atatürk Havalimanı'nda piste bir köpeğin girmesi üzerine inişte olan üç uçak, art arda pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
Atatürk Havalimanı'nda piste bir köpeğin girmesi üzerine inişte olan üç uçak, art arda pisti pas geçmek zorunda kaldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) ekiplerinin köpeği pisten uzaklaştırmasının ardından uçaklar sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi.
Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda saat 11.30 sıralarında, 05-23 nolu pistte Florya tarafından inişe geçen bir uçağın pilotu, pistte köpek gördü. Uçağın pilotu durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi personeline bildirerek pisti pas geçti. Ardından kule görevlileri iniş için sırada olan iki uçağın da kontrol amaçlı pisti pas geçmesini istedi. Bu sırada DHMİ ekipleri, köpeği yakalamak için seferber oldu. Piste giren ekipler, köpeği uzaklaştırarak pisti güvenli duruma getirdi.
Pas geçen 2'si THY'ye biri ise Tunus Havayolları'na ait uçaklar, havada bir tur attıktan sonra sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi.
Öte yandan köpeğin, Yeşilköy'de bulunan askeri havalimanının bulunduğu yerleşkeden piste girdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
--------------------
-Pistlerden görüntüler
-İniş yapan uçaklar
-Follow me aracı
-Tunus Havayolları uçağı
-Pas geçen uçakların radar ekranındaki görüntüsü
-Genel ve detaylar

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Bakan Selçuk: Kadın istihdamını 9 milyona çıkardıkBakan Selçuk: Kadın istihdamını 9 milyona çıkardık
Canan Güllü: Kadına şiddet, evden sokağa taşmaya başladıCanan Güllü: Kadına şiddet, evden sokağa taşmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Talimat verildi! Dev operasyon başladı

Talimat geldi! Dev operasyon başladı

Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

Yıldırım açıkladı! D-100 ve TEM'in altından tüneller geçecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.