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Atatürk Havalimanı'nda sahibinin almadığı valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap bulundu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çağatay KENARLI-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- ATATÜRK Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'ta Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan ve Suudi Arabistan uyruklu sahibi tarafından teslim alınmayan valizde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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Atatürk Havalimanı'nda sahibinin almadığı valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap bulundu Atatürk Havalimanı'nda sahibinin almadığı valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap bulundu 
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