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Atatürk Havalimanı'nda "seçim" hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen yolcular, sabah saatlerinden itibaren havalimanında yoğunluk oluşturdu - Yolcu Mehmet Keleş: -"Seçimler yüzünden kimse kimseye dargın olmasın. Sonuçta hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Kesinlikle kırgınlık, dalgınlık ve kavga olmasın" - Yolcu Selim Uludokumacı: - "Seçimlerde hayırlısı olsun. En önemlisi, bundan sonra millet olarak vatana hizmet noktasında bazı beklentilerimiz var"

İSTANBUL (AA) - Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Seçimlerde oyunu kullanmak için çeşitli şehirlere seyahat edecek vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İç Hatlar Terminali'ne gelmeye başladı.

Bilet işlemlerini yapan yolcular nedeniyle hava yolu şirketlerinin kontuarlarında kuyruk oluştu. Havalimanı çalışanları, herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcayarak, yolcuları ilgili alanlara yönlendirdi.

Hatay'a giden yolculardan Mehmet Keleş, seçimlerin devlet ve millet için en güzel şekilde sonuçlanmasını istediğini kaydetti.

Keleş, memleketine bir günlüğüne gittiğini ifade ederek, "Allah, Türkiye için hayırlısı neyse onu versin. Türkiye bölünmez, bunu herkes iyi bilsin. Seçimler yüzünden kimse kimseye dargın olmasın. Sonuçta hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Kesinlikle kırgınlık, dalgınlık ve kavga olmasın." dedi.

Yolculardan Selim Uludokumacı ise memleketi Konya gideceğini, yarın mutlaka oy kullanacağını kaydetti.

Uludokumacı, Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü dile getirerek, "Seçimlerde hayırlısı olsun. En önemlisi, bundan sonra millet olarak vatana hizmet noktasında bazı beklentilerimiz var. Gidişat güzel gözüküyor. Hayırlısı neyse o olsun." değerlendirmesini yaptı.

Yolculardan Ömer Arslangiri de İstanbul'da çalıştığını, oy kullanmak için iki günlüğüne memleketi Ağrı'ya gittiğini belirtti. Arslangiri, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

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Atatürk Havalimanı Mahalli İdareler Genel Seçimleri Oy

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