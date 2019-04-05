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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SON ANONSLAR... SON YOLCULAR... SON UÇUŞLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:16 | Son Güncelleme

Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı dış ve iç hatlar terminallerinde, kapanma saatinin yaklaşmasıyla birlikte sessizlik daha fazla hakim oluyor.

Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı dış ve iç hatlar terminallerinde, kapanma saatinin yaklaşmasıyla birlikte sessizlik daha fazla hakim oluyor. Az sayıdaki yerli ve yabancı yolcu, son kez bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdı. Terminallerde ise son günde bile faaliyet gösteren, bazı firmalar da ofis ve mağazalarını kapatmaya başladı.
Atatürk Havalimanı çalışanları, bir yandan aralarında düzenledikleri programlarla vedalaşıyor, bir yandan da uzun yıllar ekmek kapısı olan Atatürk Havalimanı'na veda etmenin hüznünü yaşıyor. Sabah saatlerinde kısmi olarak yoğunluk yaşanan Atatürk Havalimanı'nda saatler ilerledikçe yolcu sayısında da azalma yaşanıyor. Atatürk Havalimanı, bugün ve son uçuşun yapılacağı 02.00'a kadar yaklaşık 70 bin yolcuya hizmet vererek, sivil havacılığa veda edecek.
Yabancı hava yollarının Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarını durdurmasının ardından dış hat terminalinin bir bölümünde bilet ve bagaj işlemleri sona erdi.
Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara, THY'nin İstanbul-Singapur seferiyle bu gece veda edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak son uçağı uğurlayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Terminalden görüntüler
-Boş salondan görüntü
-Boş check-in kontuarları
-Atatürk Havalimanı'nın son yolcuları
-Mağaza ve ofislerini kapatanlar
-Eşyalarını taşıyan görevliler
-Pasaport bankoları
-Terminal içinden görüntüler
-Genel ve detaylar

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