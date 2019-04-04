Atatürk Havalimanı'nda taşınma hareketliliği

İSTANBUL (AA) - Yeni havalimanına taşınması gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı'nda bazı iş yerleri ve ofisler kapanmaya başlarken, taşınma için limana çok sayıda konteyner getirildi.

İstanbul'da 86 yıldır hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın taşınması için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Taşınma için limana çok sayıda konteyner getirilirken, iç ve dış terminallerindeki birçok firma, ofis ve mağazalarını kapattı.

Bu arada, taşınma operasyonu gece saatlerinde başlayacak havalimanında yolcu yoğunluğu yaşandığı görüldü.

