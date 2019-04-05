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Atatürk Havalimanı’nda "taşınma" hareketliliği yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 20:30 | Son Güncelleme

‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci devam ederken Atatürk Havalimanı’nda yüklenen tırlar yola çıktı.Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci devam ediyor.

‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci devam ederken Atatürk Havalimanı’nda yüklenen tırlar yola çıktı.

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren tırlar yeniden yüklenmeye başlamıştı. Yüklenen tırlar İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere yola çıktı. Atatürk Havalimanı’nda akşam saatlerinde yeniden başlayan hareketlilik devam ediyor. Taşınma kapsamında Basın Ekspres yolunun 22.00’de trafiğe kapatılacağı öğrenildi.

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