HABER

Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilini yurt içi veya yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların İstanbul’a dönüşleri sürüyor.

Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşleri sürüyor

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramı tatilini yurt içi veya yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların İstanbul’a dönüşleri sürüyor. Dönüşler nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar ve İç Hatlar geliş terminalinde, bagaj bantlarında ve yolcu bekleme noktalarında zaman zaman yoğunluklar oluştu.

Bayram tatili için Antalya’ya giden Mehmet Ali Özsoy “ 5 günlüğüne Antalya’ya gittik. Çok güzel geçti“ dedi. Oğlu Bayram Özsoy ise,” Bayramın birinci günü gittik. Giderken çok yoğunluk yoktu ama dönüşte çok yoğunluk var” dedi. Tatil için karadenizi tercih eden Abdülhakim Gül ise,” Tatilden geliyorum. Dolu dolu bir Karadeniz tatili geçirdim. Ülkemizde kriz yok. Bunlara inanmasınlar. Her yer kalabalık” diye konuştu.

THY 10 GÜNDE 2 MİLYON 340 BİN YOLCU TAŞIDI

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) da 17 Ağustos-26 Ağustos tarihlerini kapsayan 10 günde 15 bin 48 uçuşta 2 milyon 340 bin yolcuyu ağırladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün soysal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada,” Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz” dedi

(FOTOĞRAFLI)

Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşleri sürüyorAtatürk Havalimanı'nda tatil dönüşleri sürüyorAtatürk Havalimanı'nda tatil dönüşleri sürüyor

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü yapıldı (2)Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü yapıldı (2)
ODTÜ ormanında yangın (1) ODTÜ ormanında yangın (1) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Diğer Haberler
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.