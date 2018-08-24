Atatürk Havalimanı’nda tatil dönüşü yoğunluğu

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin son günlerinde yaşanan yoğunluktan kaçmak isteyen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Yoğunluk sebebiyle iç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında yoğunluklar yaşanıyor. Yoğunluğu nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarını tümünü açık tutarak pasaport kuyrukları yaşanmasının önüne geçti.

TATİLCİLER YOĞUNLUK NEDENİYLE ERKEN DÖNDÜLER

Tatil için İnebolu’da bir köyü seçen Erdem Özdündar "Tatil için Kastamonu’nun şirin bir ilçesi olan İnebolu’ya gittik. İstanbul’daki yoğunluktan ve kalabalıktan bunaldığımız için daha sessiz ve sakin bir yeri tercih ettik. Küçük şirin bir köyde tatilimizi geçirdik. Tatilimiz çok güzel geçti. İstanbul’dan gelen tatilcilerin yoğunluğu vardı. Yoğunluğun etkisiyle 2 gün erken geldik. İstanbul’un trafiğini ve uçuşlarını takip ediyoruz. Bu gibi etkenlerden dolayı da 2 gün erken döndük" dedi.