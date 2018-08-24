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ATATÜRK HAVALİMANI’NDA TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

  * İç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında yoğunluklar yaşanıyor.

* İç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında yoğunluklar yaşanıyor.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilinin son günlerinde yaşanan yoğunluktan kaçmak isteyen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Yoğunluk sebebiyle iç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında yoğunluklar yaşanıyor. Yoğunluğu nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarını tümünü açık tutarak pasaport kuyrukları yaşanmasının önüne geçti.

TATİLCİLER YOĞUNLUK NEDENİYLE ERKEN DÖNDÜLER
Tatil için İnebolu’da bir köyü seçen Erdem Özdündar "Tatil için Kastamonu’nun şirin bir ilçesi olan İnebolu’ya gittik. İstanbul’daki yoğunluktan ve kalabalıktan bunaldığımız için daha sessiz ve sakin bir yeri tercih ettik. Küçük şirin bir köyde tatilimizi geçirdik. Tatilimiz çok güzel geçti. İstanbul’dan gelen tatilcilerin yoğunluğu vardı. Yoğunluğun etkisiyle 2 gün erken geldik. İstanbul’un trafiğini ve uçuşlarını takip ediyoruz. Bu gibi etkenlerden dolayı da 2 gün erken döndük" dedi. Bayram tatili için Fransa’dan Türkiye’ye gelen Muzaffer Özkan
“Yıllık iznimizi bitirdik. Bayram tatilimizi yaptık. Cenevre üzerinden Fransa’ya dönüyoruz. Kuşadası’ndan başladık tatilimize Konya’ya kadar gittik. Çok güzel geçti. Memleketimiz çok güzel. Tatil yoğunluğuna kalmamak için biraz erken çıktık. Son güne kalmamak için tarihi ona göre ayarladık" diye konuştu.
Gülsüm Özkan ise , “Memleketimiz güzel, tatilimiz de iyi geçti. Seneye tekrar gelmek istiyoruz. Yoğunluğu da bildiğimiz için dönüşü son güne bırakmadık" dedi.

Görüntü Dökümü
-İç hatlar geliş katından yoğunluk görüntüleri
-Bagaj bantlarından yoğunluk görüntüleri
-Dış hatlar geliş katından yoğunluk görüntüleri
-Erdem Özdündar röp.
-Muzaffer Özkan rö.p
-Gülsüm Özkan röp.

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Atatürk Havalimanı’nda tatil dönüşü yoğunluğuAtatürk Havalimanı’nda tatil dönüşü yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!
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