HABER

Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu hap operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı’nda kayıp eşya bürosundaki bir valizde tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 131 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı’nda kayıp eşya bürosundaki bir valizde tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 131 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Suudi Arabistanlı bir yolcunun teslim almaması nedeniyle kayıp eşya bürosuna bırakılan valizde yapılan detaylı aramada, tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 21 kilo 917 gram ağırlığında 131 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin yabancı uyruklu şahsı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'
Beşikdüzü’ndeki yangının gaz sıkışmasından kaynaklanan cam patlaması olduğu açıklandıBeşikdüzü’ndeki yangının gaz sıkışmasından kaynaklanan cam patlaması olduğu açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Arda Turan'dan flaş açıklama: G.Saray...

Arda Turan'dan flaş açıklama: G.Saray...

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.