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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 14:43 | Son Güncelleme

ATATÜRK  Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 yolcunun valizlerinde arama yapıldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 yolcunun valizlerinde arama yapıldı. Yolculardan birinin valizinde 16 kilo 527 gram kokain ele geçirildi.

Polis ekipleri 20 Ağustos’ta yaptığı operasyonların Kolombiya Bogota’dan, Atatürk Havalimanına birlikte gelen 2 yolcunun davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Şüpheli C.A.M.S.(21) ve J.O.F.M.(39) polis ekipleri tarafından durdurularak valizlerinde arama yapıldı. J.O.F.M.’nin valizinde ve üstünde bir suç unsuruna rastlanmazken, C.A.M.S.’nin valizinde yapılan aramada kahve, kuruyemiş poşetleri, korse ve dizüstü bilgisayar çantasına zulalanmış toplam 16 kilo 527 gram kokain ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına aldığı C.A.M.S. aynı gün sevk edildiği adliyede çıkanrtıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin C.A.M.S.’yi gözaltına alması ve yaptığı aramalar polis kamerası ve havalimanı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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