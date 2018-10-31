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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

Havalimanında iki günde 15 kilo 35 gram kokain ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda iki günde 15 kilo 35 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen İtalya uyruklu G.F'nin valizini şüphe üzerine aradı. Valizdeki 39 kadın cüzdanının astarında saklanmış 4 kilo 585 gram kokain bulundu. Valizinde uyuşturucu madde bulunan G.F. gözaltına alındı.

Polisler bir gün sonra Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Kolombiya uyruklu J.A.E.C'yi şüphe üzerine takibe aldı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, valizin taban kısmına ve içindeki dizüstü bilgisayar çantasına gizlenmiş 10 kilo 450 gram kokain bulundu. J.A.E.C. ve onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen Ö.A. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Atatürk Havalimanı kokain uyuşturucu

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