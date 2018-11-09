Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL, DHA
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, vücuduna sarılı 5 kilo 358 gram kokain bulunan Hollandalı yolcu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim'de, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Hollanda uyruklu kadın yolcu N.M.M'yi (27) takibe aldı. Terminalde durdurulan şüphelinin üst aramasında, vücuduna sarılı halde 5 kilo 358 gram kokain bulundu. Gözaltına alına N.M.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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