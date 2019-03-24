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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Yurt dışına çıkış yapmak isteyen yolcunun valizinde 2 kilo 264 gram metamfetamin ele geçirildi - Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda valizinde 2 kilo 264 gram uyuşturucu madde ele geçirilen kişi ile birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen V.C'nin (30) valizinde arama yaptı.

Şüphelinin valizinin tabanına gizlenmiş halde 2 kilo 264 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliyle birlikte hareket ettiği tespit edilen İran uyruklu M.J. (27) de aynı gün yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde havalimanı gelen 2 şüpheliden 1'inin X-ray cihazından geçtikten sonra polis ekiplerince yakalandığı, polislerin diğer şüpheliyi de havalimanında yakaladığı görülüyor. Valizde yapılan aramada ise tabana gizlenmiş halde uyuşturucu maddenin bulunma anları polis kamerasına yansıdı.

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Atatürk Havalimanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu

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