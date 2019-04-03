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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Valizinde, tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap tespit edilen Suudi Arabistan uyruklu yolcu tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, valizinde tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap bulunan Suudi Arabistan uyruklu yolcu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart'ta, Suudi Arabistan'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen erkek yolcu T.G.A'yı (39) şüphe üzerine takibe aldı.

Terminalde durdurulan Suudi Arabistan uyruklu şüphelinin valizinde yapılan aramada, tatlı paketlerine gizlenmiş, 42 kilo 464 gram ağırlığında 254 bin 784 captagon hap tespit edildi.

Gözaltına alınan T.G.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Captagon hap

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