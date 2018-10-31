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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda valizlerinde kokainle yakalanan İtalyan ve Kolombiyalı 3 kişi gözaltına alındı, 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda valizlerinde kokainle yakalanan İtalyan ve Kolombiyalı 3 kişi gözaltına alındı, 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen İtalyan uyruklu G.F.'den şüphelendi. İtalyan yolcunun bagajında yapılan aramada valizinde 39 kadın cüzdanı içinde 4 kilo 585 gram kokain maddesi ele geçirdi. Polis ekipleri ele geçirdiği uyuşturucu maddeleri özel bir cihaz yardımıyla test etti. Ekipler İtalyan uyruklu G.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri ertesi gün düzenlediği bir başka operasyonda Kolombiya Bogota şehrinden gelen Kolombiya uyruklu J.A.E.C. ile Ö.A.'dan şüphelendi. Polis ekipleri şüpheli J.A.E.C.'in valizinin taban kısmında ve dizüstü bilgisayarının kılıfına gizlenmiş 10 kilo 450 gram kokain ele geçirdi. Ekipler, Kolobiya uyruklu J.A.E.C. ve Ö.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İtalyan uyruklu G.F., Kolombiya uyruklu J.A.E.C. ve Ö.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İtalyan uyruklu şüpheli G.F.'nin Atatürk Havalimanındaki görüntüsü güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. G.F.'nin valizlerinde uyuşturucu test cihazıyla inceleme ve arama yapılması polis kameraları tarafından görüntülendi.

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