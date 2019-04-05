HABER

Atatürk Havalimanı'nda veda uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 22:47 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan son iç hat uçuşu "Malazgirt" uçağı ile Ankara'ya gerçekleştirildi - Son seferde yer alan yolcular ile uçuş görevlileri apronda bol bol fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi

Atatürk Havalimanı'ndan son iç hat uçuşu TK 2182 sefer sayılı uçuşla Ankara'ya yapıldı. Son uçuşta yer alan çalışanlar ve yolcular hem öz çekim yaptı hem de birlikte fotoğraf çektirerek tarihe not düştü.

İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kullanıma kapatılacak Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşta hem mutlu hem de heyecanlı anlar yaşandı. İstanbul'dan Ankara'ya 21.40'ta hareket eden TK 2182 sefer sayılı uçuşa bilet alan 288 yolcu, Atatürk Havalimanı'nı son kez kullandı.

Son uçuşu gerçekleştirmek için kapıda hostesler tarafından karşılanan yolcuların heyecanlı oldukları gözlendi. Uçağa binmek için aprona geçen yolcular, bu sırada bol bol fotoğraf çektirdi.

Uçuş personeli de bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Duygularını paylaşan bir uçuş görevlisi, "Benim 21 yılım bitti burada. Tabii ki üzülüyorum ama yeni havaalanına geçtiğimiz için de heyecanlıyız. Hepimize hayırlı olur inşallah." dedi.

Atatürk Havalimanı yer görevlileri, buradan son uçuşunu yapan "Malazgirt" uçağını Ankara'ya el sallayarak uğurladı.

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
İstanbul emniyetinden teşkilatın 174. yılına özel klipİstanbul emniyetinden teşkilatın 174. yılına özel klip
Büyük taşınma için yollar kapatıldıBüyük taşınma için yollar kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havaalanından son uçuş Ankara'ya yapıldı

En Çok Okunan Haberler

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

AK Parti'den yeni açıklama: Fark azaldı!

AK Parti'den yeni açıklama: Fark azaldı!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Yeşilköy Havuzlu Kavşak ve Basın Ekspres yolu kapatıldı

İstanbullular dikkat! Yollar kapatıldı

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.