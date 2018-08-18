Atatürk Havalimanı'nda yolcu rekoru kırıldı

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA- KURBAN Bayramı tatiline çıkanlar Atatürk Havalimanı'nda yolcu rekoru kırdı.

1441 uçağın iniş ve kalkış yaptığı Atatürk Havalimanı'nı transit yolcular da eklenmesiyle dün 230 bin kişi kullandı. Atatürk Havalimanı'nı dün kullanan yolcu sayısı bir çok ilin nüfusundan fazla oldu.

Kurban Bayramı tatiline çıkanlar, Türkiye'nin en çok uçak ve yolcu trafiğinin gerçekleştiği Atatürk Havalimanı'na da rekora neden oldu. Havayolu şirketleri yoğun talebi karşılamak adına ek sefer koyarken 1441 uçağın kullandığı Atatürk Havalimanı'nda 185 bin 414 yolcu geçti. Buna transfer yolcular da eklendiğinde 230 bin yolcunun geçmesiyle Atatürk Havalimanı'nda bir günde geçen yolcu sayısı rekoru kırıldı.

PASAPORTTAN 110 BİN KİŞİ GEÇTİ

Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında da tatile çıkanların akını vardı. Yurt dışına geliş ve gidiş olmak üzere toplam 111 bin kişi pasaport işlemleri yaptırdı. Yurt dışına çıkanların sayısı ise 54 bini geçti. Özellikle kafileler halinde gelen gurbetçiler yolcu rakamının daha da artmasına yol açtı. Pasaport polisi gidiş yapacak olan yolcuları uçaklara yetiştirmek için bütün bankoları dolu tuttu.