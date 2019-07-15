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Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz anma etkinliği sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:51 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sona erdi.  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi.

Hüseyin COŞKUN-Yılmaz BEZGİN-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL (DHA)-ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sona erdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin fotoğrafları ekrana yansıtılıp, isimleri okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Etkinlik daha sonra sona erdi. Atatürk Havalimanı'na gelenler, buradan ayrıldı.
(FOTOĞRAF)

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