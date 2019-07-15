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Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz etkinliği için girişler başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinlik için vatandaşlar içeri alınmaya başladı.

Gökhan ÇELİK-Ümit UZUN-Onur MERİÇ-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinlik için vatandaşlar içeri alınmaya başladı. Bazı vatandaşların ellerinde Türk Bayrakları ile sahne önüne doğru koştuğu görüldü.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önündeki alanda yapılacak etkinlik için hazırlıklar saatler öncesinden tamamlandı. Vatandaşlar, 15.00 sıralarında havalimanı ve çevresinde toplanmaya başladı. Etkinlik alanına girmek isteyen vatandaşlar, tek tek aranarak içeri alınmaya başladı. 16.00 itibari ile alana girişler başladı. Vatandaşlar 2 ayrı arama noktasından tek tek aranarak etkinlik alanına alındı. Bazı vatandaşların, ellerinde Türk bayrakları ile sahnenin önüne doğru koştuğu görüldü. Etkinlik alanı girişine Türk Bayrağı, Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve 15 Temmuz flamaları asıldı. Bu sırada çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Etkinlik alanı ve çevresinde çok sayıda zırhlı araçlar konuşlandırıldı.
Öte yandan, etkinlik alanı ve çevresine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği görüldü. Yerli ve yabancı basın mensupları da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20.00 sularında etkinlik alanında vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

(FOTOĞRAF)

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