ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TARİHİ SON UÇUŞUN KALKIŞ İZNİNİ BAKAN TURHAN VERDİ

Yolcuların tarihi uçuşa katıldıklarını dile getiren Bakan Turhan, "Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünde zafer anıtı, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Siz yolcularımıza ve saygıdeğer uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Atatürk Havalimanı'nın son uçuşu olan İstanbul-Singapur seferi için Hava Trafik Kontrol Kulesi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Saat 02:45 sıralarında pist başına gelen THY uçağının kaptanıyla telsiz aracılığıyla iletişime geçerek yolculara seslenen Bakan Turhan, ilk olarak hayırlı ve emniyetli yolculuklar temennisinde bulundu.

Atatürk Havalimanı'nın tarihine geçen son tarifeli uçuşunu Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Singapur'a uçmak için pist başına gelen THY uçağına kalkış iznini verdi. Kaptan pilot aracılığıyla uçağın yolcularına seslenen Turhan, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

THY PİLOTUNDAN BAKANA: BU TARİHİ OLAYA TANIKLIK ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

THY pilotu da Bakan Turhan'ın bu mesajına "Bizler de bu tarihi olaya tanıklık etmenin, bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır ev sahipliği yapmış olan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmanın burukluğunu, fakat yeni yuvamız olacak İstanbul Havalimanı'na geçmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Sizlere çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için" şeklinde karşılık verdi.

BAKAN TURHAN TARİHİ UÇUŞU YAPAN UÇAĞIN ARKASINDAN EL SALLADI

Cahit Turhan, daha sonra Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu yapmak üzere 35-17 sağ pistinin başına gelen TK-54 sefer sayılı uçağa kalkış iznini verdi. Bakan Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan tarihi uçuşu gerçekleştiren THY uçağının pistte koşturmasından kalkışına kadar her anının heyecanla izledi ve havalanan uçağın arkasından el salladı.

" TAŞINMA PROGRAMINDA HERHANGİ BİR AKSAKLIK YAŞANMADI.

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cahit Turhan, "Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'nın tarifeli son uçağını yolculamak için bir araya geldik. Bundan sonra İstanbul'a uçacak olan yolcular, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş kalkış yapacaklar. Bugün, yarın Atatürk Havalimanı'ndan tüm operatörlerimiz, ekip ekipmanlarımız, birimlerimiz, İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu saate kadar taşınma programında herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Temennimiz, akşam, geç saatlere kadar bu taşınma işlemini bitirmektir. Bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. En kısa zamanda bu taşıma işlemini yapıp, belirlediğimiz, programladığımız saat içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı taşınması işlemine şahitlik eden İstanbullulara gösterdikleri hoşgörü için bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Turhan'ın son uçuşla ilgili trafiği yönetmesi

-Pist başına gelen uçağın kaptanıyla irtibata geçmesi

-Yolculara mesajının iletmesi

-Bakan Turhan'ın açıklamaları

-Uçağın kalkış iznini vermesi

-Uçağın havalanmasını takip etmesi

-El sallaması

-Genel ve detaylar

