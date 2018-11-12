Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davası

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin öldüğü, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 31'i tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan yedinci duruşmada, anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan kırk altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen 6 sanık ile bazı tutuklu sanıklar savunma yaptı.

İsnat edilen tüm suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Bazı müştekiler ve avukatları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

