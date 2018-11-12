HABER

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:49 | Son Güncelleme

Havalimanında 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı terör saldırıyla ilgili 31'i tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin öldüğü, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 31'i tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan yedinci duruşmada, anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan kırk altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen 6 sanık ile bazı tutuklu sanıklar savunma yaptı.

İsnat edilen tüm suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Bazı müştekiler ve avukatları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Taksici ile Uber sürücüsü arasında müşteri kavgasıTaksici ile Uber sürücüsü arasında müşteri kavgası
Boy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el konduBoy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el kondu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı dava duruşma terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.