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Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:20 | Son Güncelleme

Havalimanında 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 31'i tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin öldüğü, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 31'i tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan sekizinci duruşmada, bazı yabancı sanıklar tercümanlar eşliğinde yaptıkları esas hakkındaki savunmalarında, tüm suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını, Türkiye'de terör amacıyla bulunmadıklarını iddia ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Bazı sanık avukatları da dava kapsamında ek delillere ihtiyaç duyulduğunu beyan ederek soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, yargılamanın geldiği bu aşamada istenen taleplerin bir yararının olmayacağını gerekçe göstererek, soruşturmanın genişletilmesi yönündeki tüm talepleri reddetti.

Bazı müştekiler ve avukatları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bir sanığın ve avukatının savunmasının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı cuma gününe erteledi. Savunmaların tamamlanmasının ardından, mahkeme heyetinin cuma günü kararını açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı dava DEAŞ terör saldırısı

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