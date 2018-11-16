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Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın "anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi - Sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani, kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapisle cezalandırıldı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın "anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi 45 kişiyi ’’tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıkların 142 kişiyi ‘’tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan toplam iki bin iki yüz ikişer yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Ayrıca bu 6 sanık 45 kez ''mala zarar verme'' suçundan 402 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani, kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

(Sürecek)

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Atatürk Havalimanı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi

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