Atatürk Havalimanı'ndaki Terör Saldırısı Davası'nda karar

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği ve 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 6 sanığı “Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak kasten öldürme"

"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplam 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 10 sanığın çeşitli suçlardan değişik oranlarda hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 26 sanığın tüm suçlardan beraatlerine hükmetti, firari 4 sanığın dosyasını ise ayrılmasına karar verdi.

SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmaya sanıklar ile terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar “şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Son sözlerin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, kararını saat 18.00'de açıkladı.