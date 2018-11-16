ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA SONA DOĞRU

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, DHA

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar saat 16.30'da açıklanacak.

SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmaya sanıklar ile terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar “şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını saat 16.30'da açıklayacağını belirtti. Duruşmaya saat 16.30'a kadar ara verildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

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