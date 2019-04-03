ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Havalimanı'nda, valizinde tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap bulunan Suudi Arabistan uyruklu yolcu

tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart'ta, Suudi Arabistan'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen erkek yolcu T.G.A'yı (39) şüphe üzerine takibe aldı. Terminalde durdurulan Suudi Arabistan uyruklu şüphelinin valizinde yapılan aramada, tatlı paketlerine gizlenmiş, 42 kilo 464 gram ağırlığında 254 bin 784 captagon hap tespit edildi.

Gözaltına alınan T.G.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-T.G.A'nın bavuluyla yürürkenki görüntüsü

-Polis kamerası

-Polislerin bavulu açması

-Tatlı paketleri

-Paketlerin açılması

-Uyuşturucu hapların görüntüsü

