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Atatürk Havalimanı’ndan 5 gergedan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları'nın(THY) kargo markası Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 5 beyaz gergedanı kargo uçağı ile İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı Çin'e taşıdı.

Atatürk Havalimanı’ndan 5 gergedan geçti

Gökhan ARTAN- İstanbul (DHA) - TÜRK Hava Yolları'nın(THY) kargo markası Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 5 beyaz gergedanı kargo uçağı ile İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı Çin'e taşıdı.

Dünyanın 122 ülkesinde gerçekleştirdiği canlı hayvan taşımaları ile küresel ticaretin yanında doğal dengenin korunmasına da katkı sağlamayı amaçlayan THY'nin kargo markası Turkish Cargo geçtiğimiz hafta 5 beyaz gergedan taşıdı. Doğumları uzman ekiplerin kontrolünde gerçekleştirilen gergedanlar, konteynerlere konularak kargo uçağı ile Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden 10 saat uçuşla Atatürk Havalimanı’na getirildi. Buradan da Çin’in Şanghay kentine taşındı.

HER BİRİ, BİRER TON AĞIRLIĞINDA

Türlerinin yok olma riski taşıması nedeniyle 3 yaşına kadar gözetim altında büyüyen birer tonluk 5 beyaz gergedan yeni yuvalarına başarılı bir şekilde ulaştırıldı. Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.

TAŞIMA SIRASINDA BAKICILAR DA EŞLİK ETTİ

Hayvan kaçakçılığının önlenmesi hedefiyle yalnızca; nitelikli hayvanat bahçeleri, özel kurumlar ya da kabul görmüş koruma ve rehabilitasyon merkezleri arasında canlı hayvan taşıma gerçekleştiren Turkish Cargo Şanghay’a gerçekleştirdiği taşımayı uzman ekipler ve bakıcılar eşliğinde gerçekleştirdi.

ASLAN,FİL VE ZEBRA DA TAŞIDI
Turkish Cargo bir süre önce de; Johannesburg’tan 7’si yavru 10 tane aslanı Pakistan’a, 10 tane zebrayı Bangladeş’e, 4 tane fili Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden de 3 tane maymunu Ukrayna’ya İstanbul aktarmalı olarak taşıdı.Nesli tükenme tehlikesi altında olan 20 pengueni de, Letonya’dan İstanbul aktarmalı olarak Çin’e ulaştırdı. Geçtiğimiz yıl ise 2.2 milyon civciv, 147 ton akvaryum hayvanı, 45 bin papağan, 28 arslan, 28 penguen taşıdı.

BOYNUZLARI NEDENİYLE TEHLİKE ALTINDALAR

Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanlar, özellikle boynuzları Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Geçtiğimiz günlerde de Atatürk Havalimanı'nda yapılan bir operasyonla Güney Afrika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun bagajından 9 gergedan boynuzu ele geçirildi. 2008'den bu yana, binden fazlası Güney Afrika'da olmak üzere 6 binden fazla gergedan kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürüldü.Gergedan boynuzu Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutarken dekorasyon amaçlı olarak da alıcı buluyor.

Atatürk Havalimanı’ndan 5 gergedan geçtiAtatürk Havalimanı’ndan 5 gergedan geçtiAtatürk Havalimanı’ndan 5 gergedan geçtiAtatürk Havalimanı’ndan 5 gergedan geçti

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