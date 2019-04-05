Enver ALAS-Yılmaz BEZGİN-İdris TİFTİKCİ-Murat SOLAK-SONER HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI / İSTANBUL,(DHA) ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar 03.00 itibariyle yola çıktı. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak. "Büyük Göç" olarak da adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek taşınma operasyonu başladı. THY'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren diğer havayolu şirketlerine ait malzeme ve araçları taşıyan TIR'lar apronda yüklenerek, İstanbul Havalimanı'na naklediliyor. 47 BİN TON MALZEME TAŞINACAK 45 saat sürecek taşınmada toplam 47 bin ton malzeme, 686 TIR ile İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Operasyonda bin 800'den fazla personel görev yapıyor. Ayrıca aralarında apronda yolcu taşıyan otobüslerin de olduğu 700 operasyonel araç da kara yoluyla götürülecek. Atatürk Havalimanı'nda belirlenen üç noktada bekleyen TIR'lara, aralarında 44 tonluk uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme belli aralıklarla yükleniyor. 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 45 saatlik süreçte taşınacak. Bin 800'den fazla personelin görev alacağı taşınma sırasında, bazı yollar trafiğe kapanacak.

5 YARDIM İSTASYONU Ayrıca taşınma operasyonu sırasında iki havalimanı arasında 40 kilometrelik güzergah üzerinde acil durum için yardım istasyonları kuruldu. Yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, 5 ayrı noktada kukulu yardım istasyonları devreye girecek. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edilebilecek. SON SEFER SİNGAPUR'A Taşınma süresince, 6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanından devam edecek. Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda 6 Nisan saat 02.00'den saat 14.00'e kadar, 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları duracak. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak ise Singapur seferini yapacak. Çift taraflı olarak ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlik kapalılık döneminden sonra THY ilk uçuşunu, 6 Nisan saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapacak. Öte yandan, THY'nin Dalaman-İstanbul seferini yapan TK2559 sefer sayılı uçak da 21.25'te Atatürk Havalimanı'na inerek yolcularını bıraktıktan sonra boş halde saat 23.45'te İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

UÇUŞLAR KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar da taşınmanın ardından belirli bir planla kademeli olarak artırılacak. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Havalimanı, müstakil kargo, bakım, onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere göre kullanılacak. AKOM KRİZ MERKEZİ OLUŞTURDU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), taşınma süreci dolayısıyla Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı olmak üzere üç farklı noktada kriz merkezi oluşturuldu. Burada, taşınmaya konu edilen tüm unsurların temsilcileri, 45 saat boyunca hazır bulunacak. TAŞINMA SÜRECİNDE TRAFİKTE DE DÜZENLEMELER YAPILDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü de taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve İstanbulluların olumsuz etkilenmemesi için güzergahlarda bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda trafikte yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler şöyle: