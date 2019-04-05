-ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SÜRECİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde, bazı yollar araç trafiğine kapatılacaktır. İBB yapılan açıklamada kapatılcak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Ayrıca Cep Trafik, İBB Yol Gösteren ve en çok kullanılan navigasyon uygulamalarına kapanacak yollar ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, saat 22.00'den 6 Nisan saat 23.59'a kadar Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı-Mahmutbey yönünde 26 saat, saat 22.00'den 6 Nisan saat 10.00'a kadar Kuzey Çevre Otoyolu Mahmutbey-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat, saat 22.00'den 6 Nisan saat 10.00'a kadar Kuzey Çevre Otoyolu Raşadiye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat araç trafiğine kapatılacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü zorunlu olarak kullanan araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirilecektir. Sürücülerin ve bölge halkının sorun yaşamamaları için, trafiğe kapalı yolların bulunduğu bölgeleri özel araçlarıyla kullanmamaları gerekmektedir." denildi.