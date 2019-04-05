ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu devam ediyor. Malzeme yüklü Atatürk Havalimanı'ndan yüklenen TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak, İstanbul Havalimanı'na gidiyor.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek 'Büyük Taşınma' operasyonu gece 03.00'te başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak İstanbul Havalimanı'na gidiyor. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.

Görüntü Dökümü:

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-Basınekspres yolunda ilerleyen TIR'lar

-Trafikten görüntüler

