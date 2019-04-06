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Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürüyor (Apron çıkış 2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 08:37 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu devam ediyor.

Enver ALAS- İbrahim YILDIZ-Murat SOLAK-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI- Mustafa BAKIRHAN-Doğanay YAVUZ-Cemal YEŞİLYURT / İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu devam ediyor. Malzeme yüklü Atatürk Havalimanı'ndan yüklenen TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak, İstanbul Havalimanı'na gidiyor.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek 'Büyük Taşınma' operasyonu gece 03.00'te başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak İstanbul Havalimanı'na gidiyor. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.

ARAÇLAR KONVOY HALİNDE İSTANBUL HAVALİMANI'NA GELDİ

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonunda, havalimanı malzemeleri, apron araç ve gereçleri konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden yüzlerce araçlık konvoy bir saat süren yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Araçlar belirlenen güzergahtan apron bölgesine alındı.

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