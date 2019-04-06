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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SÜRÜYOR(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 01:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS- İbrahim YILDIZ-Murat SOLAK-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI- Mustafa BAKIRHAN-Doğanay YAVUZ / İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu devam ediyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS- İbrahim YILDIZ-Murat SOLAK-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI- Mustafa BAKIRHAN-Doğanay YAVUZ / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu devam ediyor. Malzeme yüklü Atatürk Havalimanı'ndan yüklenen TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak, İstanbul Havalimanı'na gidiyor.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek 'Büyük Taşınma' operasyonu gece 03.00'te başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak İstanbul Havalimanı'na gidiyor. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.

ARAÇLAR KONVOY HALİNDE İSTANBUL HAVALİMANI'NA GELDİ
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonunda, havalimanı malzemeleri, apron araç ve gereçleri konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden yüzlerce araçlık konvoy bir saat süren yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Araçlar belirlenen güzergahtan apron bölgesine alındı.

Görüntü dökümü:
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-Araçların konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gelişi
-Detay görüntüler
-Basınekspres yolunda ilerleyen TIR'lar
-Trafikten görüntüler

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