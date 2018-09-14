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  ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKAN 20 TIR YENİ HAVALİMANINA ULAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:33 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da 20-23 Eylül tarihlerinde yapılacak olan TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanlarını taşıyan 20 TIR, festivalin yapılacağı Yeni Havalimanı'na ulaştı.  Atatürk Havalimanı B Kapısı'ndan saat 15.40 sıralarında konvoy halinde yola çıkan 20 TIR'lık konvoy, saat 18.00 sıralarında Yeni  Havalimanı'na ulaştı.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL (DHA)
İSTANBUL'da 20-23 Eylül tarihlerinde yapılacak olan TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanlarını taşıyan 20 TIR, festivalin yapılacağı Yeni Havalimanı'na ulaştı.
Atatürk Havalimanı B Kapısı'ndan saat 15.40 sıralarında konvoy halinde yola çıkan 20 TIR'lık konvoy, saat 18.00 sıralarında Yeni Havalimanı'na ulaştı. Bir polis aracının da eşlik ettiği TIR'lar, pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarını taşıdı.

Görüntü dökümü
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-TIR'ların yeni havalimanına girişi
-Konvoydan detaylar
-TIR'lara eşlik eden polis aracı
-TIR'ların havadan görüntüleri

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