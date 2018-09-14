Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkan 20 TIR Yeni Havalimanına ulaştı

Gökhan ÇELİK - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 20-23 Eylül tarihlerinde yapılacak olan TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanlarını taşıyan 20 TIR, festivalin yapılacağı Yeni Havalimanı'na ulaştı.
Atatürk Havalimanı B Kapısı'ndan saat 15.40 sıralarında konvoy halinde yola çıkan 20 TIR'lık konvoy, saat 18.00 sıralarında Yeni Havalimanı'na ulaştı. Bir polis aracının da eşlik ettiği TIR'lar, pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarını taşıdı.
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