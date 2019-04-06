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Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan dev konvoy İstanbul Havalimanı’na ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 02:08 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonu kapsamında bazı güzergahların trafiğe kapatılmasıyla TIR ve taşıtların seyri hız kazandı.

İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonu kapsamında bazı güzergahların trafiğe kapatılmasıyla TIR ve taşıtların seyri hız kazandı. Atatürk Havalimanı’ndan koordineli olarak art arda yola çıkan yüzlerce araçlık konvoy İstanbul Havalimanı’na ulaştı.
İstanbul Havalimanı’na dün gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu devam ediyor. ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan taşınma işlemi, saat 22.00’de iki havalimanı arasındaki bazı güzergahların trafiğe kapatılmasıyla hız kazandı. Bu kapsamda yüzlerce TIR ve Atatürk Havalimanı’nda görevli çok sayıda taşıt, İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere koordineli bir şekilde yola çıktı. Taşınma sırasında oluşan konvoy ise dikkat çekti. Yola çıkan TIR’lar ve taşıtlar yaklaşık 40 kilometrelik seyrin ardından İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Tonlarca malzeme ve araç, nizamiye kapısından geçerek aprona giriş yaptı. Taşınma işleminin tamamlanması sonrasında ise İstanbul Havalimanı’ndan ilk sefer, Türk Hava Yolları tarafından Ankara’ya gerçekleştirilecek.

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