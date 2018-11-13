Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü. Heykelin üzerine çıkan 30 yaşlarındaki kişiye tepki gösterenler, durumu polise bildirdi. Elinde bulunan poşette uçucu madde çektiği anlaşılan şüpheli, polisin gelişinin ardından heykelden aşağı indi.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Bu sırada kalabalıktan bazı kişilerin saldırarak tekme attığı şüpheliyi polis güçlükle alandan uzaklaştırarak emniyete götürdü.

Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin yapılan incelemede uçucu madde bağımlısı Ahmet B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

(DHA)

