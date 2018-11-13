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Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, Atatürk heykeline çıkan ve uçucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.

Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü. Heykelin üzerine çıkan 30 yaşlarındaki kişiye tepki gösterenler, durumu polise bildirdi. Elinde bulunan poşette uçucu madde çektiği anlaşılan şüpheli, polisin gelişinin ardından heykelden aşağı indi.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Bu sırada kalabalıktan bazı kişilerin saldırarak tekme attığı şüpheliyi polis güçlükle alandan uzaklaştırarak emniyete götürdü.

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Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin yapılan incelemede uçucu madde bağımlısı Ahmet B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

(DHA)

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Adıyaman Atatürk heykeli Linç Girişimi

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
ADIYAMANLILARI DENEMEK İSTEMİŞLER.BİRİLERİ BU BAĞIMLIYA VERMİŞTİR MADDEYİ BİRAZDA PARA ÇIK ŞURAYA DEMİŞLERDİR. BAKALIM HALKIN TEPKİSİ NE? OLUYOR DİYE ÖLÇME. BAŞKA BİR ŞEY OLMAZ. BU KİŞİ BAĞIMLIDA OLSA DURUP DURURKEN ÇIKILACAK ONCA YERLER VARKEN, ATAMIZIN HEYKELİNE ÇIKMAZ.
ya ne istiyorlar şu atatürk ten
ülkemizde artık uyuşturucu kullanmayı serbest bıraktılar her halde etrafımız uyuşturucu kullananlarla doldu en kötüsüde bunlarla birlikte satanlarda çoğaldılar bunlarla birlikte suç oranlarıda artış gösterdi
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