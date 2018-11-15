HABER

Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bir parktaki Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulunduğu kaideye sprey boyayla 'S.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde bir parktaki Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulunduğu kaideye sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı. Belediye ekiplerinin sildiği yazıyı yazan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Finike Yunuslu Park'taki Atatürk heykelinin kaidesine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyalı saldırıya uğradı. Heykelin mermer kaidesinin ön yüzüne sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı. Yazıyı görenlerin haber vermesi üzerine Finike Belediyesi'ne bağlı ekipler kaidenin üzerindeki yazıyı sildi. İlçedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.

CHP İlçe Başkanı Okan Tanır, "Dün gece Atatürk Anıtı'na yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyorum" dedi. MHP İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, "Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan çirkin saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İçerisinde bulunduğumuz bu hassas günlerde bu densizliği yapmaya cüret edenlerin içerisinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gözlerden ve gönüllerden düşüreceklerini sanan varsa ya zekaları kurumuş ya da insanlıkları kaybolmuştur. Nedir Atatürk'e kara çalmanın gayesi? Sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesinin takipçileri olacağız. Finikeli hemşehrilerimizi de bu tür provokasyonlara karşı hassasiyetli şekilde davranmalarını önemle rica ederiz" diye konuştu.

Vatandaşlar da sosyal medyadan, olayı çirkin saldırı olarak nitelendirerek, yazan kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Diğer yandan Atatürk heykeline yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çalışma başlattığı kaydedildi.

Jason Statham’ın sevgilisinden olay pozlarJason Statham’ın sevgilisinden olay pozlar
Kazada ağır yaralanıp taburcu oldu, üzerine ağaç devrilmesiyle öldüKazada ağır yaralanıp taburcu oldu, üzerine ağaç devrilmesiyle öldü
Otomobil bariyere çarptı: Sürücü ve kızı yaralıOtomobil bariyere çarptı: Sürücü ve kızı yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.