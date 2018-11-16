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Atatürk heykeline sprey boyalı yazıya 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki parkta bulunan Atatürk heykelinin kaidesine, sprey boyayla yazı yazdığı iddiasıyla 3 çocuk gözaltına alındı.

Atatürk heykeline sprey boyalı yazıya 3 gözaltı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesindeki parkta bulunan Atatürk heykelinin kaidesine, sprey boyayla yazı yazdığı iddiasıyla 3 çocuk gözaltına alındı.
Olay, önceki gece, Finike'de bulunan Yunuslu Park'ta meydana geldi. Atatürk heykelinin mermer kaidesinin ön yüzüne sprey boyayla yazı yazıldı. Yazıyı görenlerin haber vermesiyle Finike Belediyesi'ne bağlı ekipler, parka gelip, kaidedeki yazıyı sildi. İlçedeki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Finikeliler, sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.
İnceleme başlatan Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izlerinden yola çıkarak Y.H. (13), S.A. (13) ile Suriyeli A.M.'yi (13) gözaltına aldı. Gece yarısından sonra canları sıkıldığı için parktaki çeşitli yerlere ve Atatürk heykelinin bulunduğu kaideye sprey boyayla yazı yazdıklarını öne süren çocuklardan S.A., Atatürk isminin önüne kendi adının baş harfini yazdığını iddia etti. Y.H. ile S.A.'nın 'hırsızlık' suçundan emniyette kayıtları bulunduğu belirlendi. Çocuklar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Atatürk heykeline sprey boyalı yazıya 3 gözaltı

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