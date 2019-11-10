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Atatürk, İslahiye'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81?inci yıldönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81?inci yıldönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, törenle anıldı.
Demokrasi Meydanı?ndaki törene, İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, 106?ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı vekili Fetiye Erdoğan, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit Sağfıç, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, askeri erkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı?na çelenk bırakıldı. Saatlerin 09.05?i göstermesiyle sirenler çaldı ve törene katılanlar saygı duruşunda bulundu. Tören İstikal Marşı okunması ile sona erdi.
İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi?nde devam eden anma programında öğrenciler şiir okudu, Atatürk?ün sevdiği şarkılar Atatürk tişörtü giyen öğrenciler tarafından seslendirildi.

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