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Atatürk İzmir'de senfoni ile anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Sensin Atatürk' adlı senfonik eserin prömiyeri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Geceye İzmirliler büyük ilgi gösterdi.

İZMİR, (DHA)- ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Sensin Atatürk' adlı senfonik eserin prömiyeri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Geceye İzmirliler büyük ilgi gösterdi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Korosu'nun seslendirdiği, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş imzalı, 'Sensin Atatürk' adlı senfonik eserin prömiyeri İzmir'de gerçekleştirildi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı gösteriye İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Eserde sanatçı Altuğ Dilmaç ise anlatıcı olarak görev aldı.

İzmirliler gecenin sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özelliklerinin ve yaşam felsefesininin; müziğin diliyle anlatıldığı gecenin sonunda, eserin sahnelenmesindeki destekleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da teşekkür plaketi sunuldu.

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