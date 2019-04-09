HABER

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 02:05 | Son Güncelleme

Atatürk Köprüsü (Unkapanı),bakım ve onarım çalışmalarından dolayısıyla çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı.Atatürk Köprüsü gece saatlerinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı.

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

Atatürk Köprüsü (Unkapanı),bakım ve onarım çalışmalarından dolayısıyla çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı.
Atatürk Köprüsü gece saatlerinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olan Unkapanı köprüsü 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Atatürk Köprüsü’nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.
Öte yandan yol çalışması nedeniyle köprüyü çevresinde trafik yoğunluğu oluşurken, sürücü ve yayalar Haliç ve Galata Köprülerine yönlendirildi.

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
AK Parti'den 'İstanbul' açıklaması: Oylar yeniden sayılacakAK Parti'den 'İstanbul' açıklaması: Oylar yeniden sayılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AK Parti'den 'İstanbul Seçim'i açıklaması: 51 sandıkta oylar yeniden sayılacak

AK Parti'den 'İstanbul' açıklaması: Oylar yeniden sayılacak

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.