Atatürk Köşkü'ndeki sığınak, 'sarnıç' çıktı

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/TRABZON (DHA) - TRABZON'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yazdığı tarihi 'Atatürk Köşkü' altında yer alan ve sığınak olduğu belirtilen alanın yağmur suyu depolanan sarnıç olduğu ortaya çıktı.

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan ve yerli-yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vaziyetini yazdığı Atatürk Köşkü, altında var olduğu iddia edilen gizli geçitle gündeme geldi. Sığınağın yıllardır bilinen ve köşkün altından geçen yağmur suyu kanalı olduğu belirtildi. Kanalın bir bölümü ise su biriktirilen ve 'sarnıç' adı verilen depo olarak kullanılıyor.

Atatürk Köşkü görevlisi Ali Mahir Pak, sığınak olarak duyurulan alanın yanlış değerlendirildiğini belirterek alanın yağmur sularının saçaklarda toplanıp biriktiği bir sarnıç olduğunu söyledi. Pak, "O dönemde susuzluk had safhada olduğu için biraz geniş yapılmış. Bu tür büyük binalarda böyle bir yapılanma olurdu. Yağmur sularının biriktirilip kullanılması amacıyla yapılmış bir sarnıç. Burada biriken su da bahçelerde veya temizlik amacıyla kullanılırdı. Yağmur suları orada olmadığı zaman boş kaldığı için geniş bir alan oluşmuş. Orası da sığınak izlenimi verdiği için ortaya çıkarılmış. Oranın asıl amacı saçaklardaki borularda biriken yağmur suyunun toplanma merkezidir. Sarnıç yıllardan beri burada ve yeni keşfedilmedi" dedi.

ATATÜRK KÖŞKÜ

Trabzon'a hakim Soğuksu sırtlarında, çam ormanları içinde yer alan bina, Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırıldı. Avrupa ve Batı Rönesans mimarisinin etkilerini taşıyan binada büyük ve gösterişli Avrupa simgeleri kullanıldı. Köşkün dış cephesi taş işçiliğini gösterirken, iç cephesi Bağdadi tekniğinde. Köşkün içinde aynı akımın etkisi olarak dönemin fayanslarıyla döşendi. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon'u ilk kez onurlandırdığında Trabzon Müzesi olarak düzenlenen konakta ağırlanan Atatürk, 5 Eylül günü Soğuksu semtine yaptığı gezintide köşkü görerek beğendiğini dile getirdi. Daha sonra gerekli çalışmalar sürdürülerek bina 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi. 10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'u onurlandırdığında ise iki gece bu köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan'a göndermiştir. Müzede, 19. yüzyılın sonu ile 20'inci yüzyıla ait, mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan Etnografik nitelikli 344 adet eser sergileniyor.