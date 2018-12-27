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Atatürk Koşusu'nu Elif Dağdelen ve Ramazan Baştuğ kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

Atletizmde 83. Büyük Atatürk Koşusu'nda kadınlarda Elif Dağdelen, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinci oldu - Katılımcılardan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

  1. Büyük Atatürk Koşusu'nu, kadınlarda Elif Dağdelen, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen koşuyu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da izledi.

Bakan Kasapoğlu, start öncesi yaptığı açıklamada, bu yılki katılımın güzel bir tablo ortaya çıkardığını belirterek, "Her yaştan insanımızın genç yaşlı demeden bu soğukta gelip bu yarışa katılması, ülkemizin yarınları, sporun yaygınlaşması ve tabana yayılması adına sevindirici. Bu seneki koşu, katılım rakamı itibarıyla 83 yıldan beri en yüksek katılımı sağlayan koşu oldu. Bu yıl bin 487 kişi katıldı. Katılımın artması noktasında da sevindirici. Bu rakamları daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sporculara başarılar dileyen Kasapoğlu, sportif tesisleşmede güzel bir aşamaya gelindiğini ve Türkiye'nin her yerinde spor tesisleri olduğunu, spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve sportif başarıları daha yükseklere taşımayı el birliğiyle gerçekleştireceklerini kaydetti.

Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayan ve tren garında sona eren 10,8 kilometrelik yarışı, kadınlarda Elif Dağdelen, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ kazandı. Dereceye girenlere, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende ödülleri verildi.

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- Koşunun sembol ismi Dulda hayatını kaybetti

Öte yandan koşuya 47. kez katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, yarış esnasında fenalaştı. Erdoğan Dulda, götürüldüğü Başkent Hastanesi'nde vefat etti.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Erdoğan Dulda'nın vefatı nedeniyle atletizm camiasının büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Büyük Atatürk Koşusu'nun sembol ismiydi. Yarış öncesi kendisiyle konuştum. Hatta startın ardından arabaya binerek bitiş alanına gitmesini rica ettim. Fakat çok sevdiği koşudan vazgeçmedi ve böyle üzücü bir olay yaşadık. Ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

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