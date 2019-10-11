HABER

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 120 sözleşmeli personel alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 83 arkeolog, 20 restoratör ve 17 müze araştırmacısı olmak üzere toplam 120 sözleşmeli personel alınacak.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan yapılan açıklamada, bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında 20 arkeolojik kazı projesinin desteklenmesine ilişkin yapılan işbirliği sözleşmesi kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 83 arkeolog, 20 restoratör ve 17 müze araştırmacısı olmak üzere toplam 120 sözleşmeli personel alınacak.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan yapılan açıklamada, bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında 20 arkeolojik kazı projesinin desteklenmesine ilişkin yapılan işbirliği sözleşmesi kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) bendi ve altıncı fıkraları uyarınca proje süresince çalıştırılmak üzere 83 adet arkeolog, 17 adet müze araştırmacısı ve 20 restoratör alınacağı belirtildi. Açıklamada, arkeolog ve müze araştırmacısı pozisyonu için lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması gerektiği kaydedildi. 20 restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için ise mesleki uygulama sınavıyla personel alımı yapılacağı belirtildi. Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususların Kurumun "www.ayk.gov.tr" adresinde yayınlanan ilan metninde yer aldığı ifade edildi.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Konya'ya şehit ateşi düştüKonya'ya şehit ateşi düştü
İGİAD’dan “Barış Pınarı Harekatı”Na Tam DestekİGİAD’dan “Barış Pınarı Harekatı”Na Tam Destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda kritik gelişme! Temizlendi

Afyonkarahisar'da gazi İsmail Kumartaşlı'ya 'demir levhalı' saldırı!

Gaziye çirkin saldırı! Çocuğu büyük korku yaşadı

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz

Şehidin amcası konuştu: Bu bizim düğünümüz, bayramımız

9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

Teröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.