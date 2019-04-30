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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Adalet Ağaoğlu’nun 90. Doğum Gününü Kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle 2 Mayıs Perşembe günü saat 09.30’da “Doğumunun 90.Yılında Adalet Ağaoğlu Sempozyumu” düzenlenecek.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tuğrul İnal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek sempozyumla, XX.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle 2 Mayıs Perşembe günü saat 09.30’da “Doğumunun 90.Yılında Adalet Ağaoğlu Sempozyumu” düzenlenecek.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tuğrul İnal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek sempozyumla, XX. yüzyıl Türk Edebiyatı’nın en önemli romancılarından biri kabul edilen Adalet Ağaoğlu’nu, doğumunun 90. yılında okurlarıyla buluşturmak ve kendisine fazlasıyla hak etmiş olduğu vefayı göstermek amaçlanıyor.
Ağaoğlu’nun eserleri üzerine Türk Dili ve Edebiyatı ile Alman Dili ve Edebiyatı alanlarında yapılmış doktora tezi, makale, tebliğ ve diğer bilimsel çalışmalara yer verilecek sempozyumda ayrıca yazarın eserlerinin Almancaya yapılmış çevirilerinin kuramsal ve bilimsel düzlemde tartışılması amaçlanıyor.
Sempozyumun açılışında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Bozbeyoğlu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü A. Haluk Özen birer konuşma yapacak.
Alman Filoloji, Türkoloji ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden ve genç araştırmacılardan 14 bilim insanının katılacağı sempozyum 2 oturumda gerçekleştirilecek. Sağlığı elvermediği için Ağaoğlu’nun katılamayacağını bildirdiği sempozyumun açılışında, Alman Filoloji bölümü doktora öğrencisi Esra Can Alnıaçık’ın Adalet Ağaoğlu ile yaptığı röportajın gösterimi yapılacak. “Fikrimin İnce Gülü” adlı eserin dinletisi de izleyicilere sunulacak.

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