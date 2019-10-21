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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları Konya’da kitapseverlerle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:51 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayınlarını 18-27 Ekim tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konyalı kitapseverlerle buluşturuyor.Türk kültür ve medeniyetine ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayınlarını 18-27 Ekim tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konyalı kitapseverlerle buluşturuyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları Konya’da kitapseverlerle buluşuyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayınlarını 18-27 Ekim tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konyalı kitapseverlerle buluşturuyor.
Türk kültür ve medeniyetine ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayınlarını 18-27 Ekim tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konyalı kitapseverlerle buluşturuyor. Türk kültür ve sanatının hemen her dalıyla ilgili yayınlarının zenginliğiyle göz dolduran Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, fuarlarda okurlardan büyük ilgi görüyor. Başkanlık 500 civarındaki yayınıyla katıldığı Konya Kitap Günleri’nde okuyuculara yayınlarının tamamını yüzde 50 indirimli olarak sunuyor.
1 milyon kitap, 200 yayınevi, 100 yazar ve 321 etkinliğin yer aldığı Konya Kitap Günleri ile adeta bir kültür bayramı yaşanıyor. Türkiye’nin ünlü yazarlarının katıldığı imza ve söyleşi günleri ile panel, konferans ve seminerlerin yer aldığı Konya Kitap Günleri, 27 Ekim Pazar akşamı sona eriyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları Konya’da kitapseverlerle buluşuyor

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